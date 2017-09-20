Ресурс WikiLeaks рассказал о слежке за россиянами
Сайт WikiLeaks опубликовал материалы о слежке за пользователями мобильной связи в России.
В них фигурирует петербургская компания Peter-Service. По данным сайта, она занимается разработкой для телекоммуникационных компаний и при этом сотрудничает с российскими спецслужбами, сообщает экспертный канал «ФедералПресс» со ссылкой на Twitter ресурса.
Согласно документам, датируемым 2007-2015 годами, компания ведет наблюдение за мобильными операторами. В материалах говорится о записях разговоров, сообщений, а также идентификаторах устройств (IMEI, MAC-адреса).
Ранее WikiLeaks начал публикацию документов о слежке, которую ведет ЦРУ США за пользователями мессенджеров.
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