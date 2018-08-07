Рестораны «McDonald’s» в Москве получили штрафы за антисанитарию
Роспотребнадзор выписал 107 постановлений о назначении штрафов московской сети ресторанов «McDonald’s» на общую сумму более 5,5 млн рублей.
Всего проверки проходили в 44 заведениях в разных районах Москвы.
Специалисты нашли многочисленные нарушения требований технических регламентов и санитарно-эпидемиологического законодательства.
В частности, персонал ресторанов быстрого питания нарушал товарное соседство продуктов, не наносил маркировку и нарушал температурный режим хранения.
Кроме того, в заведениях «McDonald’s» не были приняты меры по предотвращению проникновения в производственные помещения грызунов и насекомых, отмечает «360».
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