В ресторане McDonald's во Флориде захвачены заложники
Несколько человек захвачены неизвестными в ресторане быстрого питания McDonald's в американском городе Лейкленде (штат Флорида).
Ни количество заложников, ни число напавших на них пока не сообщается. Известно лишь, что группа вооруженных людей сначала угнала автомобиль, а затем ворвалась в ресторан и взяла в заложники его посетителей.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и местный шериф, ресторан оцеплен, сообщает «Интерфакс».
Пока полиция не может назвать точное число злоумышленников и удерживаемых ими заложников.
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