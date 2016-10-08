В ресторане McDonald's во Флориде захвачены заложники

Несколько человек захвачены неизвестными в ресторане быстрого питания McDonald's в американском городе Лейкленде (штат Флорида).

Ни количество заложников, ни число напавших на них пока не сообщается. Известно лишь, что группа вооруженных людей сначала угнала автомобиль, а затем ворвалась в ресторан и взяла в заложники его посетителей.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и местный шериф, ресторан оцеплен, сообщает «Интерфакс».

Пока полиция не может назвать точное число злоумышленников и удерживаемых ими заложников.