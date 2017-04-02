Ресторан в Мадриде отказался принять русских женщин

Ресторан в Мадриде отказал русскоязычным девушкам в организации большой вечеринки, пояснив, что «люди русского происхождения не приветствуются». В результате организаторы мероприятия написали заявление в полицию, однако праздник пришлось провести в другом заведении.

Об инциденте девушка написала на странице «Доброе утро, Мадрид!», где рассказала, что руководство мадридского заведения отказало русскоязычному сообществу провести у них встречу. В одном из ресторанов был зарезервирован бар на компанию в 100 человек, однако накануне праздника бронь аннулировали.

По данному факту девушка обратилась с заявлением в полицию о дискриминации. После случившегося ей позвонил владелец заявления, извинившись за поведение своего сотрудника, он заявил, что руководство не согласно с «националистическими высказываниями в адрес русского сообщества» и пообещал принести публичные извинения. Однако от проведения встречи в этом заведении организаторы отказались.

В группе «Доброе утро, Мадрид!» состоят более 1200 русских женщин, которые проживают в Испании, сообщает РИА Новости.

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