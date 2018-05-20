При реставрации ВДНХ найдена работа неизвестного художника

Во время реставрации павильона «Центральный» на ВДНХ найдены фрагменты живописи неизвестного автора, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В зале «Машинно-тракторная станция» архитекторы нашли фрагменты живописи. Там изображен комбайн на уборке урожая», - сообщил он.

Специалистам предстоит установить дату написания работы и автора изображения, передает «Интерфакс».

Ранее на ВДНХ завершилась реставрация фасадов и скульптур Центрального павильона, построенного в 1950-е годы архитектором Юрием Щуко.