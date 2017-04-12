Республику Мордовия временно возглавил Владимир Волков

Президент России Владимир Путин своим указом назначил временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия Владимира Волкова.

Волков возглавляет Мордовию с 2012 года. Его полномочия истекают в мае. Президент принял его отставку и назначил врио региона до выборов в сентябре, передает ТАСС.

«Вы знаете, многое сделано за это время, но еще работы предостаточно, поэтому на основе объективного анализа, того, что удалось сделать, того, что не удалось сделать, на основе анализа настроений и пожеланий людей, проживающих в республике, нужно скорректировать свою работу в будущем», - сказал президент в ходе встречи с Волковым.