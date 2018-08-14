Республику Дагестан залило мощными ливнями

Из-за большого количества осадков в Дагестане сложилась неблагоприятная ситуация для жителей двух районов.

От ливней пострадали Рутульский и Ахтынский районы.

Стихия обрушилась на Дагестан 11 августа. Из-за сильных порывов ветра были сломаны деревья, ливень размыл дороги. Из берегов вышли реки, произошли обрывы электроснабжения.

Всего ликвидацией последствий непогоды занимаются 107 человек, в их числе 25 сотрудников местного отделения МЧС.

Представители регионального МЧС отметили, что у населения нет проблем с приобретением продуктов и медикаментов, передает «360».

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