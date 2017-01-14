Республиканцы выдвинули Фийона кандидатом на президентский пост

Фпансуа Фийон официально стал кандидатом правоцентристов на президентских выборах. Партия "Республиканцы" выдвинула его своим кандидатом.

Первый тур президентских выборов назначен во Франции на 23 апреля, второй - на 7 мая. В ноябре прошлого года Франсуа Фийон одержал в ходе партийных праймериз убедительную победу над мэром города Бордо Аленом Жюппе.

Фийон выступает с предвыборной программой, характер которой он сам открыто назвал "шоковой терапией". Среди его предложений в социально-экономической сфере, в частности, сокращение численности государственного аппарата на 500 тысяч человек, сообщает ТАСС.