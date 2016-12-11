Республиканцы получили еще одно место в Сенате США

Республиканцы сохранили большинство в сенате США, получив по итогам второго тура выборов в Луизиане 52 места из 100, сообщают местные СМИ.

В первом туре выборов, прошедших в ноябре, ни один из кандидатов не набрал необходимого большинства голосов. Кандидатуру республиканца Джона Кеннеди поддержали 60,7 процентов избирателей, а его оппонент демократ Фостер Кэмпбелл получил лишь 39,3 процентов голосов.

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на прошедших 8 ноября президентских выборах в США. Он вступит в должность 20 января 2017 года, сообщает «Интерфакс».