Республиканцы получили еще одно место в Сенате США
Республиканцы сохранили большинство в сенате США, получив по итогам второго тура выборов в Луизиане 52 места из 100, сообщают местные СМИ.
В первом туре выборов, прошедших в ноябре, ни один из кандидатов не набрал необходимого большинства голосов. Кандидатуру республиканца Джона Кеннеди поддержали 60,7 процентов избирателей, а его оппонент демократ Фостер Кэмпбелл получил лишь 39,3 процентов голосов.
Республиканец Дональд Трамп одержал победу на прошедших 8 ноября президентских выборах в США. Он вступит в должность 20 января 2017 года, сообщает «Интерфакс».
Следующая новость Коллекция картин русских мастеров ушла с молотка на аукционе в Нью-Йорке
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии