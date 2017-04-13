Республика Марий Эл находится на грани разорения

Временно исполняющий обязанности главы Марий Эл Александр Евстифеев на заседании правительства республики заявил, что рост долгов заставляет его сделать вывод о предбанкротном состоянии региона.

Оценка общего состояния региона была дана резкая и категоричная - республика стоит на грани банкротства. По состоянию на 1 января государственный долг республики достиг 13 миллиардов 513 миллионов рублей.

Александр Евстифеев пояснил:

«Сегодня День технического прогресса и День космонавтики, но применительно к теме нашей встречи, космическими у нас являются только долги. Объем долга увеличивается. Только за прошлый год он вырос на 382 миллиона рублей».

На выплату заработной платы отдельным категориям граждан в бюджетной сфере требуется 776 миллионов рублей; социальных выплат населению – 223 миллионов рублей.

На выполнение обязательств по погашению кредитов, привлеченных подрядными организациями, необходимо раздобыть 267 миллионов рублей; на исполнение судебных актов – еще 394 миллионов рублей, пишет «Комсомольская правда».

На заседании принято постановление Правительства Республики Марий Эл «О принятии неотложных мер по стабилизации экономики и финансов Республики Марий Эл», в котором органам государственной власти даны поручения, которые призваны обеспечить стабилизацию ситуации в экономике и увеличение доходов республиканского бюджета.

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