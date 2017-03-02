Решивший стать гражданином России латвийский актер стал апатридом

Латвийский актер Герман Андреев, решивший стать гражданином России, может стать апатридом.

Как уточняется в материале, Латвия лишила его гражданства, не дождавшись присвоения ему гражданства РФ. Теперь Андреев может оказаться нелегалом и на родине, и в России, где он занимается оформлением документов на гражданство. Андреев закончил ГИТИС в Москве и решил остаться в России. Для работы в театре ему нужен российский паспорт, поэтому он принял решение поменять гражданство.

Не дождавшись уведомления о принятии в гражданство РФ, он преждевременно обратился с заявлением об отказе от латвийского гражданства, которое аннулируется уже после получения паспорта другой страны. Соответственно, актер получил уведомление, что через восемь дней срок действия его латвийского гражданства заканчивается, а его паспорт станет недействительным.

Так как решения о присвоении Андрееву российского гражданства нет, российский паспорт он также не получал. В итоге, актер не сможет завершить процедуру получения гражданства РФ, так как ему необходимо пройти еще несколько этапов, а он, фактически, оказался без действующего документа, удостоверяющего личность.

В Управлении по делам гражданства и миграции Латвии обещали разобраться в этой ситуации, сообщает «РИА Новости».