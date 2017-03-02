Решивший стать гражданином России латвийский актер стал апатридом

Латвийский актер Герман Андреев, решивший стать гражданином России, может стать апатридом.

Как уточняется в материале, Латвия лишила его гражданства, не дождавшись присвоения ему гражданства РФ. Теперь Андреев может оказаться нелегалом и на родине, и в России, где он занимается оформлением документов на гражданство. Андреев закончил ГИТИС в Москве и решил остаться в России. Для работы в театре ему нужен российский паспорт, поэтому он принял решение поменять гражданство.

Не дождавшись уведомления о принятии в гражданство РФ, он преждевременно обратился с заявлением об отказе от латвийского гражданства, которое аннулируется уже после получения паспорта другой страны. Соответственно, актер получил уведомление, что через восемь дней срок действия его латвийского гражданства заканчивается, а его паспорт станет недействительным.

Так как решения о присвоении Андрееву российского гражданства нет, российский паспорт он также не получал. В итоге, актер не сможет завершить процедуру получения гражданства РФ, так как ему необходимо пройти еще несколько этапов, а он, фактически, оказался без действующего документа, удостоверяющего личность.

В Управлении по делам гражданства и миграции Латвии обещали разобраться в этой ситуации, сообщает «РИА Новости».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Неизвестные рассылали детям сообщения с призывом включить газ на ночь

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО