В СБУ решили унизить Лолиту ее откровенным фото
Служба безопасности Украины решила поиздеваться над певицей Лолитой Милявской, которую накануне сняли с поезда, следовавшего из Москвы в Киев из-за посещения Крыма, выложив неудачное фото артистки, на котором видна обнаженная грудь.
Кроме того, снимок сопроводили надписью «нечего шастать», сообщает агентство Nation news.
Ранее певица заявила, что намерена подать иск в Европейский суд по правам человека. По словам Лолиты, пограничники вручили ей документ, в котором говорится о запрете на посещение Украины в течение трех лет.
После инцидента певица пересела на поезд «Одесса—Москва» и отправилась в Россию. Известно, что артистке запретили въезд на Украину после посещения Керчи в 2015 году.
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