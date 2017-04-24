В СБУ решили унизить Лолиту ее откровенным фото

Служба безопасности Украины решила поиздеваться над певицей Лолитой Милявской, которую накануне сняли с поезда, следовавшего из Москвы в Киев из-за посещения Крыма, выложив неудачное фото артистки, на котором видна обнаженная грудь.

Кроме того, снимок сопроводили надписью «нечего шастать», сообщает агентство Nation news.

Ранее певица заявила, что намерена подать иск в Европейский суд по правам человека. По словам Лолиты, пограничники вручили ей документ, в котором говорится о запрете на посещение Украины в течение трех лет.

После инцидента певица пересела на поезд «Одесса—Москва» и отправилась в Россию. Известно, что артистке запретили въезд на Украину после посещения Керчи в 2015 году.