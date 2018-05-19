США решили сэкономить на помощи Сирии
Сирийские провинции Африн и Идлиб больше не будут получать помощь от США.
Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на телеканал CBS, программа была приостановлена в рамках задачи по сокращению расходов Штатов в Сирии. Однако часть средств будет выделена другим сирийским провинциям.
США ежегодно выделяли «десятки миллионов долларов» на борьбу с экстремизмом, «стабилизацию общества» и поддержку независимых СМИ. Президент США Дональд Трамп поставил перед ведомствами задачу сократить расходы.
Ранее Штаты заморозили выплаты гуманитарной организации «Сирийская гражданская оборона» (СГО), известной как «Белые каски». При этом сама организация уведомлена не была.
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