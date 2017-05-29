США решили отвести ударную группу ВМС от Корейского полуострова

Власти США приняли решение увести ударную группу ВМС, возглавляемую авианосцем «Карл Винсон», от корейских берегов.

Корабли вернутся в порт приписки, в Калифорнию. Предполагается, что официально об этом будет объявлено в ближайшее время, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По мнению ряда источников, Вашингтон перестал расценивать обстановку в регионе как кризисную.