США решили отвести ударную группу ВМС от Корейского полуострова
Власти США приняли решение увести ударную группу ВМС, возглавляемую авианосцем «Карл Винсон», от корейских берегов.
Корабли вернутся в порт приписки, в Калифорнию. Предполагается, что официально об этом будет объявлено в ближайшее время, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.
По мнению ряда источников, Вашингтон перестал расценивать обстановку в регионе как кризисную.
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