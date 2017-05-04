В США решили отменить реформу Обамы в сфере здравоохранения

Члены палаты представителей американского конгресса проголосовали за отмену Obamacare и замену ее новой программой в области здравоохранения.

Предполагается, что она повысит конкуренцию в данной сфере и позволит снизить цены на медицинские услуги, сообщает РИА «Новости».

В то же время сторонники Obamacare опасаются, что новая программа, разработанная республиканцами, приведет к сокращению рабочих мест и медицинского обслуживания для представителей среднего класса и малообеспеченных слоев населения. При этом возрастут льготы для богатых.

Республиканцы неоднократно пытались отменить Obamacare. Действующий президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании называл это одной из своих ключевых задач.