США решили ослабить санкции против «Рособоронэксорта»
Вашингтон принял решение смягчить санкции в отношении «Рособоронэкспорта» в связи с необходимости закупки специализированного оборудования.
Речь идет об оптических сенсорах, применяемых в целях воздушного наблюдения и аэрофотосъемки. Приобретение этих приборов позволит США лучше отслеживать соблюдение Россией Договора по открытому небу, сообщает РИА «ФедералПресс» со ссылкой на Госдепартамент США.
Штаты ввели санкции против «Рособоронэкспорта» в сентябре прошлого года. Однако позднее была сделана оговорка, согласно которой, американским госучреждениям разрешалось закупать оборудование у российского концерна с согласия на Госдепартамента.
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