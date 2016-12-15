США решили ослабить санкции против «Рособоронэксорта»

Вашингтон принял решение смягчить санкции в отношении «Рособоронэкспорта» в связи с необходимости закупки специализированного оборудования.

Речь идет об оптических сенсорах, применяемых в целях воздушного наблюдения и аэрофотосъемки. Приобретение этих приборов позволит США лучше отслеживать соблюдение Россией Договора по открытому небу, сообщает РИА «ФедералПресс» со ссылкой на Госдепартамент США.

Штаты ввели санкции против «Рособоронэкспорта» в сентябре прошлого года. Однако позднее была сделана оговорка, согласно которой, американским госучреждениям разрешалось закупать оборудование у российского концерна с согласия на Госдепартамента.