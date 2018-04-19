ЕС решил поддержать Штаты в торговой войне с Китаем

Евросоюз готов оказать США помощь в экономическом противостоянии с Китаем.

Взамен ЕС предлагает Белому дому заключить торговое соглашение о снижении пошлин на американские автомобили, запчасти к ним, а также промышленное оборудование производства США.

Кроме того, Евросоюз просит предоставить доступ к госзаказам США, передает телеканал «360» со ссылкой на американские СМИ.

Ранее китайские власти заявили, что не стремятся к торговой войне со Штатами, хотя и не страшатся ее.