ЕС решил поддержать Штаты в торговой войне с Китаем
Евросоюз готов оказать США помощь в экономическом противостоянии с Китаем.
Взамен ЕС предлагает Белому дому заключить торговое соглашение о снижении пошлин на американские автомобили, запчасти к ним, а также промышленное оборудование производства США.
Кроме того, Евросоюз просит предоставить доступ к госзаказам США, передает телеканал «360» со ссылкой на американские СМИ.
Ранее китайские власти заявили, что не стремятся к торговой войне со Штатами, хотя и не страшатся ее.
Следующая новость Украинский военный лишился должности из-за супруги-россиянки
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии