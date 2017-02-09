Решения кабмина помогут гражданам РФ ощутить реальную поддержку государства

В принятом Госдумой бюджете заложены не только индексация пенсий и пособий, но и предусмотрены затраты на увеличение зарплаты бюджетникам, в соответствии с майскими указами, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

По ее словам, динамика, которая существует в отношении доходов в федеральном бюджете, позволит в течение года еще раз вернуться к вопросу повышения доходов для определенных категорий населения.

Вице-премьер отметила, что на данный момент задолженность по заработной плате в России составляет почти три миллиарда рублей, а сумму ниже МРОТ сейчас получают пять миллионов россиян.

Кроме того, Голодец заверила, что кабинет министров вернется к вопросу об индексации пенсий для работающих пенсионеров. Говоря о повышении пенсионного возраста, она подчеркнула, что правительство повышать пенсионный возраст не планирует.

Взволновало вице-премьера и резкое снижение доходов населения на Дальнем Востоке. По словам Голодец, налицо противоречие - доходы жителей Дальнего Востока уменьшаются, несмотря на инвестиции и рост прибыли предприятий, пишет «Парламентская газета».