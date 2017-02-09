Решения кабмина помогут гражданам РФ ощутить реальную поддержку государства

В принятом Госдумой бюджете заложены не только индексация пенсий и пособий, но и предусмотрены затраты на увеличение зарплаты бюджетникам, в соответствии с майскими указами, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

По ее словам, динамика, которая существует в отношении доходов в федеральном бюджете, позволит в течение года еще раз вернуться к вопросу повышения доходов для определенных категорий населения.

Вице-премьер отметила, что на данный момент задолженность по заработной плате в России составляет почти три миллиарда рублей, а сумму ниже МРОТ сейчас получают пять миллионов россиян.

Кроме того, Голодец заверила, что кабинет министров вернется к вопросу об индексации пенсий для работающих пенсионеров. Говоря о повышении пенсионного возраста, она подчеркнула, что правительство повышать пенсионный возраст не планирует.

Взволновало вице-премьера и резкое снижение доходов населения на Дальнем Востоке. По словам Голодец, налицо противоречие - доходы жителей Дальнего Востока уменьшаются, несмотря на инвестиции и рост прибыли предприятий, пишет «Парламентская газета».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Федор Конюхов поставил новый рекорд воздухоплавания

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО