Решением суда рэпер Баста заплатит Децлу 50 тысяч за оскорбление в соцсетях

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону частично удовлетворил иск Кирилла Толмацкого (Децла) о защите чести и достоинства и обязал рэпера Василия Вакуленко (Басту) выплатить истцу 50 тысяч рублей за оскорбление, нанесенное в социальных сетях.

Ранее Толмацкий в своем твиттере пожаловался на громкую музыку в принадлежащем Басте клубе, Вакуленко ответил, завязалась перепалка, в ходе которой Баста назвал Децла «лохматым чмом». Это и послужило причиной обращения Децла в суд с требованием компенсировать моральный ущерб в размере одного миллиона рублей, - сообщает РИА «Новости».

После предварительного слушания адвокат Толмацкого Роман Лалаян заявил журналистам, что Децл готов отказаться от компенсации, если Баста публично извинится перед ним.

По словам представителя Вакуленко Елены Трифоновой, запись Басты не может быть признана порочащей честь и достоинство.

Баста заявил, что не будет обжаловать решение суда или подавать встречный иск. С приговором согласился и адвокат Децла, хотя иск был удовлетворен лишь частично.

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