Решением суда Москвы арестованы более 16 млн долларов по делу Захарченко

По делу бывшего заместителя начальника управления Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взятки в особо крупных размерах, Московский суд принял решение арестовать более 16 миллионов долларов.

- Арест наложен на денежные средства, находящиеся на счетах третьего лица, которые, по мнению следствия, могли быть получены преступным путем. Общая сумма арестованных денег составляет более 16 миллионов долларов, - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что при обыске в квартире у сестры полковника Захарченко следователи обнаружили деньги в разной валюте на общую сумму в 8,5 миллиарда рублей.

По неофициальной информации, арест Захарченко связан с хищением 26 миллиардов рублей у «Нота-Банка».

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