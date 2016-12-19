Решением британского суда 101-летний педофил на 13 лет отправлен за решетку

Правоохранительные органы Великобритании доказали, что бывший водитель грузовика Ральф Кларк в период с 1974 по 1983 год неоднократно совершал насильственные действия в отношении детей. Вина Кларка полностью доказана в Королевском суде Бирмингема, преступник проведет за решеткой 13 лет.

- Вы выглядите как слабый, старый человек, однако очевидно, что, несмотря на признание вами вины, у вас нет ни намека на раскаяние, - цитирует ТАСС заключительное слово судьи Ричарда Бонда.

По его словам, за всю историю британского уголовного судопроизводства 101-летний Кларк стал самым возрастным человеком, осужденным «по такой статье».

Преступника удалось вычислить благодаря социальным сетям, в которых распространилось сообщение о праздновании насильником 100-летия. Фото юбиляра опознала одна из жертв и обратилась в полицию Западного Мидленда.

Кларка обвиняли в более чем двадцати случаях педофилии, однако он признал вину только по девяти эпизодам.

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