Решение о возобновлении полетов в Египет может быть принято до конца года
Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что решение о возобновлении авиасообщения с Египтом будет принято до конца года.
Авиасообщение с Египтом было приостановлено после теракта с участием российского самолета год назад.
- Если египетские коллеги, предположительно, позовут нас с комиссией на рубеже декабря месяца, группа оперативно отработает, составит соответствующий доклад, мы доложим руководству страны, и руководство страны примет решение, то тогда это может быть сделано в канун новогодних праздников. Но это пока просто домыслы. Мячик находится на половине Египта, все зависит от них, как быстро они будут реализовывать план комплексных мероприятий, - отметил Соколов. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, российских властей интересует безопасность аэропортов Киры, Шарм-эль-Шейха и Хургады.
Соколов добавил, что возобновление авиасообщения может состояться до конца 2016 года.
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