Решение о возобновлении полетов в Египет может быть принято до конца года

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что решение о возобновлении авиасообщения с Египтом будет принято до конца года.

Авиасообщение с Египтом было приостановлено после теракта с участием российского самолета год назад.

- Если египетские коллеги, предположительно, позовут нас с комиссией на рубеже декабря месяца, группа оперативно отработает, составит соответствующий доклад, мы доложим руководству страны, и руководство страны примет решение, то тогда это может быть сделано в канун новогодних праздников. Но это пока просто домыслы. Мячик находится на половине Египта, все зависит от них, как быстро они будут реализовывать план комплексных мероприятий, - отметил Соколов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, российских властей интересует безопасность аэропортов Киры, Шарм-эль-Шейха и Хургады.

Соколов добавил, что возобновление авиасообщения может состояться до конца 2016 года.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Мутко призвал не обращать внимания на рейтинг ФИФА

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО