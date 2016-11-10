Решение УЕФА по делу футболиста ЦСКА Еременко будет озвучено 11 или 14 ноября
Генеральный директор профессионального футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев заявил, что вердикт УЕФА по делу полузащитника Романа Еременко будет озвучен 11 или 14 ноября.
- Сегодня решения по Еременко не будет, оно будет вынесено в лучшем случае в пятницу, но возможно, что и в понедельник. Такая процедура. Мы надеемся на лучший исход, - цитирует Бабаева ТАСС.
Еременко был временно отстранен от участия в матчах за клуб и сборную Финляндии больше месяца назад, однако причины такого решения Союза европейских футбольных ассоциаций до сих пор не ясны. По одной из версий, Еременко провалил допинг-тест после матча Лиги чемпионов ЦСКА – «Тоттенхэм».
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