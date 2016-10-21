Решение о продлении гуманитарной паузы в Алеппо примут исходя из ситуации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение новом продлении гуманитарной паузы в Алеппо будет приниматься российскими военными исходя из текущей ситуации.

- Ситуация меняется там достаточно быстро, она может поменяться и в худшую сторону. Поэтому все решения принимаются на основе текущей ситуации, - цитирует Пескова «Интерфакс».

Он не стал уточнять, существует ли обещание Москвы ООН продлить паузу до 24 октября.

- Они говорили, что это зависит от того, как будет продолжаться процесс, пока, к сожалению, вялый, выхода боевиков из города, как будет продолжаться процесс обеспечения безопасности конвоев с гуманитарной помощью, и от того, какую линию выберут собственно боевики - продолжат ли они агрессивные наступательные действия или нет, будет ли использоваться эта пауза для перегруппировки и переоснащения террористических группировок, в первую очередь засевших в восточной части города, - сказал он.

Вчера в Алеппо началась гуманитарная пауза. По специальным коридорам город покидают мирные жители, а также безоружные террористы.