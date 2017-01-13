Решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ будет опротестовано в суде

Решение властей Санкт-Петербурга передать Исаакиевский собор Русской православной церкви (РПЦ) будет опротестовано в судебном порядке. Об этом заявил депутат петербургского заксобрания Борис Вишневский.

Чиновники утверждают, что РПЦ будет только безвозмездным пользователем собора, а собственником останется город, который будет обеспечивать его содержание и реставрацию, сообщает ТВЦ.

В сети продолжается сбор подписей под петицией против передачи собора РПЦ. В настоящее время ее подписали порядка 130 тысяч человек. Авторы инициативы опасаются, что с передачей храма РПЦ он может утратить свою музейную и просветительскую функции.