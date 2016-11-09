Решение об организации терактов в Париже и Брюсселе принимали главари ДАИШ

Следователи, занимающиеся выяснением обстоятельств террористических актов в Париже в ноябре 2015 года и Брюсселе в марте 2016 года, пришли к выводу, что решение об организации преступлений, приведших к гибели сотен граждан, принималось главарями ДАИШ (запрещенная в РФ организация).

Об этом агентству France-Presse рассказал представитель бельгийской прокуратуры, - сообщает ТАСС.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в бельгийской прокуратуре сообщили, что действиями боевиков в Париже и Брюсселе руководил из Сирии 32-летний бельгиец марокканского происхождения Уссама Ахмад Атар, известный в джихадистских кругах как Абу Ахмад.