Решение ФРС США не окажет влияния на экономику России

Министр финансов России Антон Силуанов не удивился решению Федеральной резервной системы США о повышении базовой ставки.

По его мнению, это решение не окажет влияния на российскую экономику, так как она устойчива к конъюнктурным изменениям на сырьевых рынках и рынках капитала.

Кроме того, Силуанов полностью исключил риск по оттоку капитала, отметив, что рубль по-прежнему привлекателен для иностранных инвесторов.

«Россия имеет позитивные макроэкономические показатели, крепкий платежный баланс, устойчивый бюджет», - цитирует «ТВ Центр» слова главы Минфина.

Ранее Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов с одного процентного пункта до 1,25 процентного пункта.