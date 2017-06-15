Решение ФРС США не окажет влияния на экономику России
Министр финансов России Антон Силуанов не удивился решению Федеральной резервной системы США о повышении базовой ставки.
По его мнению, это решение не окажет влияния на российскую экономику, так как она устойчива к конъюнктурным изменениям на сырьевых рынках и рынках капитала.
Кроме того, Силуанов полностью исключил риск по оттоку капитала, отметив, что рубль по-прежнему привлекателен для иностранных инвесторов.
«Россия имеет позитивные макроэкономические показатели, крепкий платежный баланс, устойчивый бюджет», - цитирует «ТВ Центр» слова главы Минфина.
Ранее Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов с одного процентного пункта до 1,25 процентного пункта.
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