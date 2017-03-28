Решение о новых санкциях против РФ было принято до Трампа

Решение о введении новых санкций против России было принято до вступления Дональда Трампа в должность президента США. Однако действующая администрация оставила его в силе.

По словам представителя Госдепартамента США, решение о санкциях было выработано еще 17 января. Нынешнее руководство Штатов изучило его 21 марта и передало в Конгресс, передает ТАСС.

Новые ограничения касаются восьми российских компаний, в числе которых оказался «Рособоронэкспорт». Они основаны на американском законе о нераспространении оружия массового поражения, касающемся Сирии, Ирана и КНДР.

В МИД России отметили, что санкции противоречат заявлениям Вашингтона о борьбе с терроризмом и препятствуют взаимодействие в данной сфере.