Решение о назначении главы МЭР может быть принято на днях

Решение о назначении главы Минэкономразвития может быть принято в ближайшие дни, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, президент Владимир Путин займется проработкой этого вопроса сразу после возвращения из Лима.

- Я думаю, что вы скоро узнаете, буквально на днях, - сказал представитель Кремля в беседе с «РИА Новости».

Ранее Владимир Путин рассказал, что на должность главы Минэкономразвития претендуют три-четыре кандидата.

Экс-министр Минэкономразвития Алексей Улюкаев был уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия. Чиновник был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов. По версии следствия, эти деньги Улюкаев получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести государственный пакет акций компании «Башнефть». Сам Улюкаев свою вину отрицает.

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