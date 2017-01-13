Решение по лыжникам Легкову и Белову FIS обнародует на следующей неделе

Слушания по делу об отстранении российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова от всех международных соревнований проходили в закрытом режиме. Решение по этому вопросу будет вынесено на следующей неделе.

«В Цюрихе (Швейцария) FIS провела слушания по делу временно отстраненных лыжников Легкова Александра и Белова Евгения. Слушания проходили в закрытом режиме, и на них присутствовали только спортсмены и представители антидопинговой комиссии FIS. Итоговое решение со стороны международной федерации будет вынесено на следующей неделе», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы федерации лыжных гонок России.

Ранее сообщалось, что Легков и Белов были отстранены от стартов в связи с заявлением главы комиссии ВАДА Ричарда Макларена, что пробирки с их допинг-пробами, взятыми во время Олимпиады-2014 в Сочи, имели следы вскрытия или попытки вскрытия.

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Теги:
Места: Россия
События: спорт, допинг
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