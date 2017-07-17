Решение о ликвидации «Свидетелей Иеговы» вступило в силу
Апелляционная коллегия Верховного суда России отклонила жалобу организации «Свидетели Иеговы» на решение о признании ее экстремистской.
Коллегия оставила в силе вердикт ВС, вынесенный в апреле, о ликвидации управленческого центра организации в России. Соответствующее решение вступает в силу и отныне деятельность «Свидетелей Иеговы» запрещена в России, сообщает «Интерфакс».
За запрет религиозной организации в РФ выступал Минюст.
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