Решение по делу о скифском золоте будет вынесено 14 декабря

Окончательное решение по делу о принадлежности скифского золота будет вынесено 14 декабря. Такое заявление сделала председательствовавшая в Окружном суде Амстердама Дудок ван Хил.

По словам судьи, коллегия «продолжит формировать свое мнение по этому вопросу» с учетом представленных сторонами аргументов, - сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что экспонаты музеев Крыма использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», которая с февраля по август 2014 года проходила в музее Алларда Пирсона, не были возвращены из Нидерландов.

Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как Россия, так и Украина. В связи с этим Университет Амстердама приостановил процедуру передачи ценностей до разрешения спора на юридическом основании.

В Крыму неоднократно заявляли, что имеют полное право на возвращение артефактов, поскольку все они были найдены на территории полуострова и хранились в его музеях.

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