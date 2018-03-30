Решена «загадка» курицы и яйца

Канадские биологи нашли ответ на один из риторических вопросов – им удалось выяснить, как цыпленку удается выйти наружу из яйца, способного выдержать тройную массу тела курицы-несушки.

По словам биолога из университета Макгилла Марка Макки, скорлупа яйца состоит из трех слоев наноструктур, имеющих разную прочность, эластичность и прочие механические свойства.

Оказалось, что эти структуры меняются по мере роста зародыша. Когда приходит время цыпленку вылупиться из яйца, они ослабевают, что помогает ему разбить скорлупу.

Вопрос о том, как цыплята и птенцы других птиц появляются на свет, терзал биологов на протяжении многих столетий. С одной стороны, даже самые слабые детеныши пернатых могут самостоятельно разбить скорлупу и выбраться из яйца, а с другой – яйца обладают необычно высокой механической прочностью, выдерживая давление тела взрослой птицы.

Макки и его коллеги нарезали скорлупу куриного яйца на тонкие слои и изучили их при помощи электронного микроскопа.

Как оказалось, она представляет собой крайне высокотехнологичный материал, сочетающий в себе нано- и биотехнологии.

«Понимание того, как работает «наноброня» яиц, поможет нам поменять работу генов куриц-несушек таким образом, что их яйца станут более прочными и защищенными от микробов», —цитирует «РИА Новости» слова Макки.