От репрессий на Украине пострадали 50 тысяч человек
Жертвами политических преследований на Украине с 2014 года стало около 50 тысяч человек. Об этом заявляют представители оппозиции.
Как сообщил народный депутат от "Оппозиционного блока" Юрий Павленко, этот список постоянно увеличивается. Как отметил политик, собранные "Оппозиционным блоком" факты свидетельствуют о том, что прямое давление власти ощутили на себе более 30 тысяч человек.
Более 8,5 тысяч человек подверглись нападениям, запугиваниям и унижениям радикалов. От уголовных преследований по политическим мотивам и надуманным обвинениям пострадали около 100 человек, часть из них побывали или находятся в тюремном заключении, приводит ТАСС слова Павленко.
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