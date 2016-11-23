«Репортеры без границ» отказались от общения с журналистами МИА «Россия сегодня»

Сразу после принятия Европарламентом резолюции о противодействии «российской пропаганде» международная правозащитная организация «Репортеры без границ» заявила о том, что отказывается давать комментарии российским СМИ, входящим в группу МИА «Россия сегодня». Об этом сообщил представитель пресс-службы немецкого отделения организации Кристоф Дрейер.

«Спасибо за ваш запрос. Однако должен вам напомнить, что наш совет директоров уже некоторое время назад принял решение больше не давать интервью средствам массовой информации группы «Россия сегодня». Спасибо за понимание», — цитирует РИА «Новости» письменный ответ Дрейера агентству Sputnik на вопрос о принятии резолюции Европарламента.

Ранее сообщалось, что 23 ноября Европарламент принял резолюцию о противодействии «российской пропаганде». По мнению европейских депутатов, наибольшую угрозу в этой связи представляют агентство Sputnik, телеканал RT, а также СМИ, входящие в группу МИА «Россия сегодня».

Президент РФ Владимир Путин назвал этот шаг деградацией системы основных демократических ценностей в Европе.