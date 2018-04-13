Рэпер Мот попал в «черный список» Украины
Российскому рэп-исполнителю Матвею Мельникову, выступающему под псевдонимом Мот, было отказано во въезде на территорию Украины, заявил пресс-секретарь украинской погранслужбы Олег Слободян.
По его словам, рэперу Моту на три года запрещен въезд на Украину из-за «нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию», то есть в Крым.
«Сегодня, 13 апреля, в аэропорту «Борисполь» пограничники не пропустили данного гражданина РФ через границу и запретили ему въезд на Украину сроком на три года», — заявил Слободян.
Ранее радикалы обещали сорвать концерт российского рэпера, из-за этого выступление в Одессе было отменено, сообщает «РИА Новости».
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