Рэпер Мот попал в «черный список» Украины

Российскому рэп-исполнителю Матвею Мельникову, выступающему под псевдонимом Мот, было отказано во въезде на территорию Украины, заявил пресс-секретарь украинской погранслужбы Олег Слободян.

По его словам, рэперу Моту на три года запрещен въезд на Украину из-за «нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию», то есть в Крым.

«Сегодня, 13 апреля, в аэропорту «Борисполь» пограничники не пропустили данного гражданина РФ через границу и запретили ему въезд на Украину сроком на три года», — заявил Слободян.

Ранее радикалы обещали сорвать концерт российского рэпера, из-за этого выступление в Одессе было отменено, сообщает «РИА Новости».