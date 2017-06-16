Рэпер грозит засудить Алексея Навального

Оппозиционеру Алексею Навальному грозит новый судебный иск. На этот раз претензии к нему появились у рэпера Птахи (Давид Нуриев).

Некоторое время назад Навальный заявил, что одна из композиций Птахи была якобы проплачена Кремлем. По словам музыканта, из-за этих обвинений были сорваны несколько его концертов, что привело к потере 300 тысяч рублей.

Рэпер намерен потребовать от оппозиционера компенсации денежных потерь, если он не сможет предоставить доказательств его «продажности». В том, что Навальному это не удастся сделать музыкант уверен абсолютно, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на телеканал «360».

Ранее сообщалось, что иски к Навальному предъявил бизнесмен Сергей Михайлов (о защите чести) и компания «Кировлес» (о взыскании материально ущерба в 16 миллионов рублей).

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