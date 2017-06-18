Рэпер Баста отменил концерт в Одессе из-за угроз радикалов
Концерт российского певца Басты, запланированный в Одессе, отменили из-за угроз радикалов.
Как сообщает РИА Новости, фанаты рэп-исполнителя смогут вернуть деньги за купленные билеты.
Ранее бывший глава «Правого сектора» Сергей Стерненко опубликовал список украинских и российских звезд, концерты которых радикалы обещают сорвать. В список вошел и рэп-исполнитель Баста.
В конце мая не состоялся запланированный в Одессе концерт Светланы Лободы. Также выступление на Украине отменил певец Иван Дорн.
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