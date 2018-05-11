Реновация Москвы докатилась до района Октябрьское поле
Часть квартир в новом жилом комплексе по улице Расплетина переданы под нужды программы реновации жилья.
В частности, это касается дома номер 3.
Отмечается, что часть квартир суммарной площадью 4тысячи кв. метров инвестор обязуется передать городу для целей реновации жилого фонда, а еще 9 тысяч кв. метров – городу для волнового переселения жителей из сносимых домов, расположенных на территории квартала 82 района Хорошево-Мневники, передает Interfax.
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