Ремонт дороги в Свердловской области обернулся 40-километровой пробкой

В Свердловской области на трассе Первоуральск-Красноуфимск образовалась 40-километровая пробка.

Как сообщил собеседник агентства Ura.ru, «от Первоуральска до Нижнесергинского района все стоит из-за дорожных работ. Пробка около 40 километров».

В дежурной части УГИБДД по Свердловской области от комментариев воздержались и лишь отметили, что контролируют ситуацию.

Ранее из-за дорожных работ на трассе М-5 произошел транспортный коллапс. Тогда начальник УГИБДД по Свердловской области Юрий Демин распорядился приостановить ремонтные работы, так как непродуманная организация дорожного движения привела к большим пробкам на Екатеринбургской автомобильной дороге.