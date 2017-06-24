Ремонт дороги в Свердловской области обернулся 40-километровой пробкой
В Свердловской области на трассе Первоуральск-Красноуфимск образовалась 40-километровая пробка.
Как сообщил собеседник агентства Ura.ru, «от Первоуральска до Нижнесергинского района все стоит из-за дорожных работ. Пробка около 40 километров».
В дежурной части УГИБДД по Свердловской области от комментариев воздержались и лишь отметили, что контролируют ситуацию.
Ранее из-за дорожных работ на трассе М-5 произошел транспортный коллапс. Тогда начальник УГИБДД по Свердловской области Юрий Демин распорядился приостановить ремонтные работы, так как непродуманная организация дорожного движения привела к большим пробкам на Екатеринбургской автомобильной дороге.
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