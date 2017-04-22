Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» обойдется бюджету в 40 миллиардов рублей

Ремонт и модернизация авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» начнется в сентябре. Стоимость работ составит около 40 миллиарда рублей.

Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС: «В сентябре «Звездочка» подпишет с флотом контракт на второй этап ремонта с модернизацией «Адмирала Кузнецова». Цена сделки уже согласована - это почти 40 млрд рублей. Работы начнутся в том же месяце на 35-м судоремонтном заводе в Росляково под Мурманском».

Модернизацию крейсера завершат в четвертом квартале 2020 года. По информации источника, ремонту будет подвержена вся электромеханическая часть, также модернизируют взлетно-посадочный комплекс.

«Адмирал Кузнецов» - единственный в России авианосец. Он стал использоваться с 1990 года. С ноября по декабрь 2016 года палубные летчики корабля совершили 420 боевых вылетов и уничтожили при этом более 1 тысячи объектов боевиков.

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Места: Россия
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