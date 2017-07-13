На реку Волгу под Ярославлем вернется Федор Ушаков

Памятник маленькому Феде Ушакову появится на берегу реки Волга в деревне Хопылево Рыбинского района Ярославской области.

Сам памятник представляет собой трехметровое изваяние в виде фигуры мальчика с корабликом в руках.

За его спиной стоит монах Федор Санаксарский, дядя будущего адмирала, причисленный к лику святых.

Открытие памятника назначено на 6 августа, отмечает Regnum.

Также в деревне Хопылево планируют восстановить церковь, где был крещен адмирал, а также монастырь, упраздненный в XVIII веке.