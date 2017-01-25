Ректор МГУ Садовничий назвал возглавляемый им вуз «кузницей олигархов»

Выступая на заседании попечительского совета Московского государственного университета с участием президента РФ Владимира Путина, ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что возглавляемый им вуз является «кузницей олигархов».

- Высокий уровень наших выпускников признан у нас в стране и за рубежом. По данным федерального портала российского образования, МГУ занимает первое место по числу выпускников в правлении крупнейших компаний в России. Среди университетов мы на первом месте как кузница олигархов, — цитирует Садовничего РИА «Новости».

По словам ректора, в 2015 году МГУ окончили 10 тысяч студентов, в 2016 — 7 тысяч.

- Хорошие специалисты получаются из хороших студентов, а студенты — из школьников. Более полувека нашей университетской школе-интернату, — отметил Садовничий.

По его словам, среди выпускников только одной школы — 8 тысяч кандидатов наук, каждый четвертый выпускник — кандидат.

- Более 800 докторов наук эта школа приготовила, 5 академиков, известные представители деловых кругов и бизнеса окончили эту школу. С 1 сентября мы открыли гимназию на новой территории, 6 корпусов, уникальная инфраструктура, и там сейчас талантливые ребята со всей России. Мы отбирали в несколько этапов. На заключительном этапе они прошли подготовку в образовательном центре «Сириус». И мы убеждены, что наша гимназия будет ведущей школой страны в ближайшее время, — подчеркнул Садовничий.

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