Рекс Тиллерсон уволен с поста главы Госдепартамента США
Президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с должности главы американского внешнеполитического ведомства.
Вместо него руководить Госдепартаментом будет нынешний директор ЦРУ Майкл Помпео. По мнению Трампа, «работать он будет фантастически».
Кроме того, американский лидер сообщил в своем Twitter, что Помпео заменит Джина Хаспел, став первой женщиной, возглавившей ЦРУ.
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