Рекс Тиллерсон уволен с поста главы Госдепартамента США

Президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с должности главы американского внешнеполитического ведомства.

Вместо него руководить Госдепартаментом будет нынешний директор ЦРУ Майкл Помпео. По мнению Трампа, «работать он будет фантастически».

Кроме того, американский лидер сообщил в своем Twitter, что Помпео заменит Джина Хаспел, став первой женщиной, возглавившей ЦРУ.