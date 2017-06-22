Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров поговорили о Сирии
Главной темой телефонных переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона стала ситуация в Сирии, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт.
По ее словам, представители США и России говорили по большому количеству вопросов, среди которых Сирия была главной темой.
Вместе с тем, она отказалась сообщить подробности разговора Лаврова и Тиллерсона.
В ходе беседы Лавров указал госсекретарю США на бесполезность попыток санкционного давления на Россию, сообщает «Интерфакс».
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