Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров поговорили о Сирии

Главной темой телефонных переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона стала ситуация в Сирии, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт.

По ее словам, представители США и России говорили по большому количеству вопросов, среди которых Сирия была главной темой.

Вместе с тем, она отказалась сообщить подробности разговора Лаврова и Тиллерсона.

В ходе беседы Лавров указал госсекретарю США на бесполезность попыток санкционного давления на Россию, сообщает «Интерфакс».