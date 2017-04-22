Рекордсмен по пребыванию в космосе Геннадий Падалка покинет отряд космонавтов

Российский космонавт и рекордсмен по количеству проведенного в космосе времени Геннадий Падалка покинет отряд космонавтов.

Об этом ТАСС рассказал начальник Центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков: «Поступило заявление Геннадия Ивановича об отчислении из отряда, оно будет рассмотрено на межведомственной комиссии примерно через две недели».

Лончаков добавил, что в центре «не видят большой трагедии» в уходе космонавта, так как в 2017 году был объявлен новый набор. Он также подчеркнул, что в отряде есть те, кто не летал в космос.

Сам космонавт так прокомментировал свой уход: «Покинуть вынужден. Надоело бездельничать. Перспективы на полет нет. Работы в Центре для меня тоже нет».

29 июня 2015 года Геннадий Падалка побил предыдущий рекорд суммарной продолжительности космических полетов в 803 дня. Он провел в космосе 878 дней.