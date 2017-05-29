Рекордное количество россиян готовы проголосовать за Путина

Более 66 процентов граждан России проголосовали бы за Владимира Путина на президентских выборах, если бы они прошли в предстоящее воскресенье, свидетельствуют данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Кроме того, если исключить граждан, не определившихся с кандидатом или не желающих участвовать в голосовании, тогда за Владимира Путина проголосовали бы 82 процента респондентов.

Лидера ЛДПР Владимир Жириновский набрал 6 процентов потенциальных избирателей, а главу КПРФ Геннадия Зюганова поддержали бы 4 процента опрошенных.

Оппозиционер Алексей Навальный является достойным кандидатом в президенты России по мнению двух процентов респондентов.

При этом с выбором пока не определились 5 процентов из числа опрошенных, готовых прийти на избирательный участок.

Опрос был проведен с 19 до 22 мая среди 1,6 тысячи человек по всей России, сообщает «РИА Новости».

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