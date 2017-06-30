Рекордное число школьников набрали 300 баллов на ЕГЭ

Рекордное количество выпускников российских школ получили в этом году максимальное число баллов по результатам единого государственного экзамена, сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

По его словам, 21 выпускнику удалось получить на трех экзаменах 300 баллов.

Вместе с тем, провалили в этом году ЕГЭ в два раза меньше детей, чем в прошлом году.

С каждым годом выпускники школ придумывают все новые способы списать на экзамене. Так, в этом году шпаргалки были обнаружены на этикетках от воды, сообщает Life.