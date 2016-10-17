Рекорд высокого атмосферного давления 1987 года повторен в Москве
Атмосферное давление на базовой московской метеостанции на ВДНХ в понедельник достигло 765 мм рт ст (1020 гПА), сообщает портал Meteonovosti.ru.
С 1987 года не наблюдалось такого высокого давления.
Некоторые жители Москвы ощущают дискомфорт.
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