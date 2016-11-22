Реконструкция «Лужников» обойдется в 409 миллионов долларов

Выступая на конференции «Комфортный город», главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что стоимость реконструкции стадиона «Лужники», которая проводится в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, составит 409 миллионов долларов.

- Это гораздо ниже стоимости аналогичных объектов за рубежом, - цитирует Кузнецова ТАСС.

По словам директора по проектированию гражданских объектов ОАО «Мосинжпроект» Галины Гордюшиной, уже к марту 2017 года в «Лужниках» планируется завершить установку медиаэкрана.

- Уже к концу зимы можно будет наблюдать медиаэкран. Возможно, что и в марте 2017 года. Сейчас мы переходим к началу монтажа этой системы, - подчеркнула Гордюшина.

По ее словам, с Воробьевых гор открывается хорошая видимость на этот экран, на нем можно проецировать счет, названия и эмблемы команд, а также флаги сборных.

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